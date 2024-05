Inchiesta corruzione, 55 mila euro transitati dalla Spinelli s.r.l. al conto personale di Giovanni Toti

Tra i finanziamenti nel mirino della procura che indaga sulla corruzione ci sono tre bonifici della Spinelli s.r.l. società di riferimento di Aldo Spinelli, ai domiciliari, nei confronti del conto personale di Giovanni Toti, il presidente della Liguria, sospeso perché anche lui si trova agli arresti domiciliari. Lo scrivono i quotidiani che riportano uno dei contenuti della richiesta di custodia cautelare che ha portato la gip Paola Faggioni a firmare l'ordinanza che ha fatto scattare il blitz del 7 maggio.

Nel dettaglio, nelle carte si legge che tra il 10 giugno e il 20 ottobre 2022 dalla Spinelli s.r.l. sono arrivati tre bonifici, due da 10 mila euro e uno da 35 mila euro al conto di Giovanni Toti inteso come 'persona fisica' "abitualmente utilizzato - scrivono gli inquirenti - come 'conto politico". "Gli accertamenti finanziari consentivano di verificare che tale rapporto bancario - si legge nelle carte - veniva solitamente utilizzato per sostenere spese correlate all'attività politica posta in essere da Giovanni Titi e dal proprio entourage". La segretaria dello stesso governatore era delegata a operare sul conto corrente.

Quale fosse la natura dei finanziamenti di Spinelli, sia quelli al comitato politico che questi tre bonificati al conto personale, Toti lo spiegherà domani ai magistrati che lo interrogheranno a distanza di due settimane dall'arresto e a tredici giorni dall'interrogatorio di garanzia davanti alla gip, durante il quale il presidente della Regione aveva fatto scena muta. Ad assisterlo l'avvocato Stefano Savi che a più riprese, a proposito di bonifici ha parlato di passaggi di denaro regolarmente tracciati.