La Spiaggia dei Bambini di Voltri riparte il 12 giugno: come funziona, iscrizioni aperte

I lavori dovrebbero concludersi il 26 maggio, in tempo per l'inizio delle attività estive presso la Spiaggia dei Bambini: un'opportunità per garantire a tutti i bimbi dei centri estivi, ragazzi e persone con disabilità, di godersi il mare in un ambiente inclusivo e accogliente