Nuove spiagge 'smoke free' in arrivo nei municipi genovesi

Mozziconi abbandonati sulla sabbia (e che finiscono in mare) e fumo che infastidisce i bagnanti: due fattori che finiscono per diventare insieme inquinanti e stressanti. E a Genova, per affrontare il problema, la direzione è quella di creare spiagge 'smoke free', ovvero caratterizzate dal divieto di fumo.

A chiederlo, in consiglio comunale, è Valter Pilloni di Vince Genova, portando diversi esempi: "Non esiste una legge statale che vieta il fumo di sigarette sulle spiagge, ma di fatto sono sempre più numerosi i comuni che attraverso ordinanze specifiche hanno disposto il divieto di fumare su alcune spiagge".

Tra gli esempi citati San Michele al Tagliamento, Ponza, Gaeta, e per la Liguria anche alcune spiagge di Savona, Lerici, Arenzano (seppur, in alcuni casi, con qualche problema dovuto alla mancanza di personale per l'attuazione dei controlli). L'interrogazione di Pilloni deriva da una mozione approvata all'unanimità lo scorso novembre e il consigliere torna alla carica alle porte dell'estate: "Le nostre spiagge saranno affollate da vacanzieri da ogni dove, compresi gli irriducibili amanti del fumo a disturbare i vicini di ombrellone. Possiamo applicare il divieto di fumo in accordo con i gestori di stabilimenti che potrebbero mettere a disposizione aree dove poter fumare".

"Esprimiamo apprezzamento per la proposta di Pilloni - ha risposto l'assessore all'Ambiente Matteo Campora - che si inserisce nel programma di sostenibilità ambientale che il Comune sta portando avanti. L'amministrazione ha già sostenuto molte iniziative per sensibilizzare e rispettare l'ambiente: adesso abbiamo chiesto a ogni Municipio di indicarci spiagge dove poter attuare il progetto 'smoke free'".