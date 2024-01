Spiagge, approvato progetto per abbattere barriere architettoniche a levante e ponente

La giunta comunale, su proposta degli assessori ai Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi, e alle Manutenzioni, Mauro Avvenente, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso le spiagge comunali situate nei Municipi VII Ponente e IX Levante.

I lavori, per un importo complessivo di 80mila euro e da realizzarsi entro l'inizio della prossima stagione balneare, comprendono la posa di codici podotattili, mappe tattili e corrimano; la realizzazione di scivoli con pendenza a norma sui marciapiedi, di servizi igienici accessibili ai disabili in un box prefabbricato e di una rampa in carpenteria per la discesa alla spiaggia centrale di Pegli, oltre alla fornitura di passatoie in materiale plastico e altre attrezzature e accessori.

"Parliamo di lavori molto importanti - dichiara l'assessore e vice sindaco Pietro Piciocchi - pensati per garantire l'inclusione e l'accessibilità alle spiagge comunali delle persone con disabilità, progettati di concerto con la consulta comunale e provinciale per la tutela delle persone disabili".

"In una città di mare come Genova - commenta l'assessore Mauro Avvenente - è fondamentale, per lo svago e il tempo libero di tutti i cittadini, che anche le persone con handicap possano accedere a un servizio così importante per il benessere individuale e collettivo".

"L'accessibilità è uno dei requisiti fondamentali di fruibilità delle nostre spiagge - spiega l'assessore al Demanio marittimo, Mario Mascia -. Anche nelle linee guida, che abbiamo approvato in materia di concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari, abbiamo messo paletti precisi sull'importanza di rendere il nostro litorale fruibile a tutti, a maggior ragione per le persone con disabilità: un percorso che abbiamo già iniziato su alcune spiagge, con ottimi risultati".