In arrivo al Gaslini altri quattro bambini dalla Striscia di Gaza

Confermato l'arrivo lunedì 5 febbraio intorno alle 7 al porto della Spezia della nave Vulcano della Marina Militare italiana con a bordo 60 persone provenienti dalla Striscia di Gaza. Quattro bambini verranno ricoverati all'ospedale Gaslini, mentre altri saranno trasferiti in altre regioni. Predisposto anche un piano di coordinamento di accoglienza per i nuclei familiari.

La Regione si è attivata insieme all'ospedale Gaslini e a diversi enti del terzo settore nel trovare una soluzione di vitto e alloggio a chi non necessita di ricovero. Coinvolti Comunità di Sant'Egidio, Caritas, Arci e la Federazione delle Chiese evangeliche, per garantire un aiuto concreto alle famiglie. Il dipartimento della Protezione Civile si occuperà del trasporto di cinque persone dalla Liguria verso gli ospedali di Milano per le cure necessarie.

"I porti della Liguria sono sempre pronti a collaborare con il Governo. La crisi in Medioriente ci tocca da vicino, non solo da un punto di vista economico, ma anche e soprattutto umano - commentano il presidente della Regione, Giovanni Toti, e l'assessore a Sociale e Protezione Civile, Giacomo Giampedrone -. Ci siamo immediatamente mossi per garantire assistenza e coordinamento tra gli interlocutori coinvolti nelle operazioni di sbarco".

"La collaborazione con il terzo settore, ma anche con la nostra Protezione Civile e la nostra sanità è molto importante. Riteniamo giusto che ognuno faccia la propria parte - aggiungono - il Governo fa bene a dividere il peso e gli sforzi in un Paese che deve essere solidale. Restiamo quindi a disposizione di Prefettura e autorità a cui spetta la gestione dell'operazione".

"Anche la macchina sanitaria - aggiunge l'assessore alla Sanità, Angelo Gratarola - è pronta ad accogliere i piccoli pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza attraverso le grandi competenze dell'Istituto Giannina Gaslini all'interno di una cornice di Protezione civile già ampiamente rodata".