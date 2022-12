Spese pazze, tutti assolti in appello anche i 19 consiglieri del secondo filone

Come era già accaduto con il primo filone di inchiesta, anche il secondo processo per le spese pazze dei consiglieri regionali finisce in archivio.

Dopo le condanne in primo grado, i 19 consiglieri di tutti gli schieramenti politici in Appello sono stati assolti o hanno ottenuto la prescrizione essendo stato derubricato il reato contestato da peculato a indebita percezione di erogazioni.

Tutti sono stati assolti per non avere commesso il fatto o per intervenuta prescrizione, i 19 ex componenti dell'assemblea legislativa della Liguria in primo grado avevano riportato un verdetto tale da interrompere in più di un caso la carriera politica.

L'assoluzione riguarda l'attuale parlamentare di FdI Matteo Rosso (assolto con formula piena per non aver commesso il fatto) e gli ex consiglieri Michele Boffa, Ezio Chiesa, Luigi Cola, Giacomo Conti, Gino Garibaldi, Antonino Miceli, Cristina Morelli, Luigi Morgillo, Minella Mosca, Marco Nesci, Pietro Oliva, Franco Orsi, Gianni Plinio, Gabriele Saldo, Alessio Saso, Carlo Vasconi, Vito Vattuone, Moreno Veschi.