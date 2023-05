Spese per la protezione civile: Genova quarto comune in Italia

L'alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha riaperto il dibattito sulle azioni preventive che possono essere messe in campo per limitare gli effetti di questi fenomeni: il sistema che si occupa di questi aspetti è il servizio nazionale della protezione civile al quale contribuiscono una pluralità di soggetti, sia di livello nazionale sia territoriale, come i presidenti delle regioni. Anche i Comuni ne fanno parte, con un ruolo minoritario rispetto ad altri, con uscite che vengono poi contabilizzate nei bilanci, e Genova - che ha patito sul suo territorio diverse disastrose alluvioni unite alla tragedia del crollo del ponte Morandi - è il quarto per spesa pro capite più alta dedicata alla protezione civile. Questo è quanto è riportato da una recente indagine di OpenPolis che ha analizzato la banca dati delle amministrazioni pubbliche OpenBDap per l'anno 2021.

L’amministrazione comunale - come spiega OpenPolis - è la prima chiamata a intervenire per gestire le calamità naturali, essendo la più vicina alla popolazione. Il sindaco in particolare ha l’incarico di coordinare i soccorsi seguendo piani prestabiliti. Ma è solo uno degli enti che collaborano a questo sistema: altri livelli governativi entrano in gioco nel momento in cui le risorse messe a disposizione dai comuni risultano insufficienti per la gestione dell’emergenza. Queste attività vengono contabilizzate all’interno della voce specifica sulle spese per la protezione civile. Si comprendono le uscite per gli interventi sul territorio ma anche per il monitoraggio e la prevenzione e il volontariato. Non sono incluse tutte le spese relative alla ricostruzione e al ripristino delle strutture danneggiate che rientrano nella voce “interventi a seguito di calamità naturali” presente nella medesima missione.

Come si può vedere dal grafico della spesa per cassa per la protezione civile, Genova è la quarta a livello nazionale con una spesa di 8,1 euro pro capite per la protezione civile. Ai primi posti Bari (13,83 euro pro capite), Napoli (10,53 euro) e Messina (9,46 euro).

I comuni che invece spendono di meno si trovano tutti nell’area del nord Italia: Bologna (1,18), Verona (0,85) e Trieste (0,14). I dati mostrano la spesa per cassa per la protezione civile. Spese maggiori o minori - sottolinea il report - non implicano necessariamente una gestione positiva o negativa della materia. Da notare che spesso i comuni non inseriscono le spese relative a un determinato ambito nella voce dedicata, a discapito di un’analisi completa. Le uscite di una missione o di un programma possono essere relative a più assessorati.

Ma quanto spende il Comune di Genova in assoluto per la protezione civile? Nel 2021, la spesa era pari a 4.546.842 euro. Per quanto riguarda gli altri comuni liguri, Savona ha speso 158.909 euro in assoluto (2,71 euro pro capite), La Spezia 44.676 euro in assoluto (0,48 pro capite) e Imperia 115.769 euro in assoluto (2,76 pro capite).