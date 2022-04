Acquisti con carta di credito smarrita, 50enne finisce nei guai

I carabinieri di Chiavari, al termine di indagini, hanno denunciato a piede libero una donna di 50 anni, con precedenti, che aveva effettuato acquisti utilizzando la carta di credito smarrita da una 31enne.

La donna si era accorta degli addebiti per un totale di 250 euro e si era rivolta alle forze dell'ordine che sono risalite alla 50enne, denunciata per indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

I carabinieri di Chiavari hanno anche denunciato una 45enne originaria della Romania per una truffa aggravata: in questo caso la donna, nota per alcuni precedenti, aveva messo in vendita su un sito internet un'automobile. Dopo aver ricevuto 345 euro come caparra per l'acquisto da parte di una 37enne chiavarese era sparita nel nulla.