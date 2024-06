Porto, bloccate otto spedizioni illegali di 233 tonnellate di rifiuti in Africa

Nei primi cinque mesi del 2024 i funzionari dell’ufficio delle Dogane di Genova hanno bloccato otto spedizioni illecite di rifiuti verso Paesi dell'Africa.

Le verifiche approfondite della merce, condotte dai funzionari doganali, hanno permesso di riscontrare la presenza di oltre 233 tonnellate rifiuti di diversa tipologia: pneumatici fuori uso, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie usate, rottami di parti di automezzi e altra merce da classificarsi come rifiuto. Secondo quanto accertato si tratta di spedizioni partite da magazzini sparsi per il nord Italia con container sigillati destinati al porto di Genova Sampierdarena, per il successivo imbarco su navi destinate in Africa.

Gli organizzatori delle spedizioni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Genova per le ipotesi di reato di illecita spedizione transfrontaliera di rifiuti e di falso in atto pubblico, viste le false attestazioni riportate nelle dichiarazioni doganali. Per la merce, raggruppata per categoria secondo il rispettivo codice Cer (identificativo della tipologia di rifiuto), è stato disposto lo smaltimento presso centri autorizzati a spese degli esportatori e/o dei responsabili dell’organizzazione della spedizione.

