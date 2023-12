Il calendario dell'Avvento della 'rumenta': "Ogni giorno una foto ad Amiu"

Un particolare 'calendario dell'Avvento' per denunciare i disagi legati ai nuovi cassonetti della spazzatura installati a Genova. Questa l'iniziativa lanciata da Uiltrasporti Liguria su uno dei temi caldi degli ultimi mesi, con tante segnalazioni di problemi da levante a ponente passando per le valli.

"Ogni giorno le lavoratrici e i lavoratori di Amiu inviano alla casella di posta elettronica della Uiltrasporti Liguria le immagini dello scempio ai piedi dei nuovi cassonetti intelligenti - si legge in una nota del sindacato -. Un vero e proprio 'calendario dell’Avvento' che, insieme ai colleghi netturbini, abbiamo deciso di inviare ad Amiu e all’amministrazione comunale per denunciare una situazione non più sopportabile".

Come segnalato anche da tanti lettori anche a Genova Today in tanti quartieri si trova spazzatura abbandonata fuori o sopra ai cassonetti, il tutto abbinato a puzza nauseabonda e a problemi di igiene e sicurezza. Gabbiani e cinghiali che 'banchettano' e marciapiedi invasi dai rifiuti. Il sindacato Uiltrasporti segnala anche che gli autisti sono sottoposti a continui cambiamenti e pressioni legate ai rischi della sicurezza, prestazioni lavorative avventurose da parte degli addetti alla raccolta, utenza che mugugna e pubblicità negativa che ricade sulle lavoratrici e lavoratori. "Ecco che cosa ha prodotto il progetto detto bilaterale dei cassonetti intelligenti - continua Uiltrasporti Liguria -. Con la spazzatura gettata a terra, l’azienda non ammette il fallimento del progetto: urge far fronte alle magagne dei nuovi contenitori che rendono faticoso il loro utilizzo da parte dei cittadini. A rischio anche la salute e la sicurezza di operatori e cittadinanza. Spiace fare dell’ironia sul periodo dell’Avvento, ma se questo può servire a far emergere il problema, allora, la siamo pronti ancora una volta a sottolineare quanto Amiu e il Comune di Genova abbiano sottovalutato i riflessi negativi dei bidoni intelligenti".

“Anche se i nuovi bidoni funzionassero a meraviglia, in azienda mancherebbero autisti e mezzi per svolgere la raccolta e personale operativo sufficiente per garantire l’ordine nelle postazioni - sottolinea Stefano Scarpato, segretario regionale Uiltrasporti Liguria -. Chiediamo che venga aperto un tavolo urgentissimo per discutere le azioni da mettere in campo per la messa in opera di nuovi mezzi e assunzioni sufficienti a garantire un servizio efficiente. Per questa ulteriore denuncia, che punta il dito sul decoro cittadino, siamo partiti da un semplice spunto, un messaggio di un collega che, dopo l’ennesima carrellata fotografica di postazioni imbarazzanti, ci ha inviato quello che ha definito calendario dell’Avvento della rumenta - prosegue Scarpato -. Siamo davanti a una triste panoramica che evidenzia condizioni lavorative proibitive che i piani alti dell’amministrazione comunale intendono tenere sottotraccia. Per non parlare di un decoro urbano che ha valicato ogni limite della decenza. Servono più operatori - conclude il sindacalista -, più mezzi e più soldi per proseguire con il progetto, ma Amiu propone pannicelli caldi come semplici part-time. Non basterebbe tutto l’oro del mondo per ringraziare le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno operano sul territorio, operatori che sono costretti a rompersi la schiena per raccogliere vagonate di spazzatura a terra a causa di un sistema che non funziona. Sembra di essere tornati indietro di cinquant’anni".