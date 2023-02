Nuovo spazio per allattamento e cambio pannolini gratis

Da lunedì 6 febbraio a Chiavari apre il Baby Point, spazio dedicato all’allattamento e al cambio dei pannolini dei bambini.

Sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, presso la sede del Centro famiglia Tigullio in via della Cittadella 4.

L’iniziativa del centro vuole offrire un aiuto ai genitori che si trovano fuori casa e che necessitano di un luogo tranquillo dove potersi prendere cura dei più piccoli.

Il Baby Point è uno spazio ad accesso libero e gratuito in cui le mamme possono allattare il proprio bambino comodamente sedute su specifiche poltrone e con il supporto del cuscino per l'allattamento. È dotato di scaldabiberon e di fasciatoio con l'occorrente essenziale per il cambio del pannolino.