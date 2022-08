Spaccio 'take-away': arrestato pusher nel centro storico

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 30enne per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Sabato pomeriggio gli agenti dell’Upgsp, impegnati nel costante monitoraggio del centro storico, hanno notato l’uomo scendere dalla scalinata di piazza dello Statuto, entrare solo per qualche istante in un’auto in sosta e confabulare con la ragazza alla guida, per poi tornare alla postazione iniziale.

Insospettita da questo atteggiamento, la pattuglia ha proceduto al controllo del veicolo e della conducente, che ha consegnato agli agenti una pipa e un involucro termosaldato contenente cocaina appena acquistata.

Gli operatori si sono allora avvicinati al pusher che è fuggito: dopo un lungo inseguimento nei vicoli è stato raggiunto e perquisito. All'interno del suo marsupio sono stati rinvenuti 12 involucri contenenti eroina.

L’uomo è stato condotto in Questura in attesa della direttissima.