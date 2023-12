Spaccio ai giardini di Brignole: altri due minorenni fermati

Tre minori stranieri non accompagnati sono stati fermati dalla polizia locale perché sorpresi in possesso di droga, tutti e tre sono stati poi riaffidati alle comunità. Due sono stati 'pizzicati' nella zona dei giardini di Brignole, dove sabato scorso altri due ragazzini erano stati arrestati per aver reagito con violenza al controllo.

Nel primo caso i controlli degli agenti si sono concentrati tra piazza della Vittoria, viale Caviglia, via Canevari e Borgo Incrociati, zone da tempo attenzionate dalle forze dell'ordine. Nella serata di mercoledì 20 dicembre 2023 due ragazzini originari della Tunisia sono stati fermati per un controllo. Erano privi di documenti e stavano spacciando nei giardini di viale Caviglia di fronte alla stazione ferroviaria di Brignole. Sono stati identificati e denunciati per spaccio in concorso e uso personale di sostanza stupefacente. Sono poi stati portati presso i locali di piazza Ortiz per accertamenti. Le perquisizioni svolte nelle comunità dove sono ospitati hanno dato esito negativo. "L’attività di controllo in zona Brignole che ha portato lo scorso sabato a fermare due minori non accompagnati per spaccio - spiega il Comune - continuerà anche nei prossimi giorni".

Sempre nella serata di mercoledì, gli agenti della locale hanno fermato in piazza De Ferrari un minorenne algerino trovato in possesso di un cellulare di sospetta provenienza furtiva e di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato accompagnato presso i locali di piazza Ortiz per le procedure di fotosegnalamento e identificazione e poi segnalato per il possesso.