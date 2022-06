Spaccio, maltrattamenti in famiglia, reati contro il patrimonio: tre arresti

Nella giornata di sabato i carabinieri del comando provinciale sono stati impegnanti nella ricerca di persone colpite da ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria genovese.

In particolare, i militari della stazione di Bolzaneto hanno tratto in arresto un 44enne domenicano, in esecuzione di provvedimento di cumulo pene per il quale deve scontare 5 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del comando stazione di Arenzano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Genova arrestando un 43enne genovese responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Infine, gli investigatori del nucleo investigativo hanno tratto in arresto un 50 enne chiavarese, in ottemperanza all’ordine di carcerazione emesso per reati contro il patrimonio commessi nell’anno 2020. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Marassi.