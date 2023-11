Settemila euro nella cappa della cucina e droga: 40enne in manette

La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un 40enne sorpreso con 70 dosi di cocaina pronte per essere spacciate nel centro storico. L'uomo è stato individuato dal personale della sezione 'criminalità diffusa' della squadra mobile, notato per il suo atteggiamento sospetto.

Incontri fugaci nella zona della Maddalena e piazza Caricamento e un continuo viavai che è stato monitorato e che ha portato i poliziotti a scoprire la cessione di dosi di cocaina.

Nella giornata di mercoledì è stata quindi preparata l'operazione che ha poi portato all'arresto. Il 40enne è stato fermato in piazza Caricamento dove aveva appena venduto la droga ed è stato trovato in possesso di una busta contenente 70 involucri con all'interno cocaina. Successivamente è stata perquisita l'abitazione del pusher, dove sono stati trovati ulteriori quantitativi di cocaina ancora da

confezionare con il relativo materiale, un bilancino di precisione e un’ingente cifra di denaro, oltre settemila euro che il 40enne custodiva con cura all’interno della cappa di aspirazione in cucina. Dopo l'arresto l'uomo è stato portato nel carcere di Marassi.