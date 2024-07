Spaccio ed estorsione con violenza, 4 giovanissimi nei guai: un arresto e tre obblighi di dimora

Quattro giovanissimi sono finiti nei guai per spaccio ed estorsione in diversi comuni del levante tra cui Lavagna, Cogorno e Sestri Levante. I carabinieri, dopo un'articolata indagine, hanno arrestato uno di questi ragazzi mentre per gli altri tre è scattato l'obbligo di dimora.

I quattro, tutti originari del posto, sono indagati per detenzione ai fini di spaccio di droga e svariati episodi di estorsione in cui, con metodi violenti, hanno ricattato altre persone per riscuotere crediti connessi ad attività illegali. Uno di questi ragazzi era già stato arrestato a gennaio, quando era stato colto sul fatto dalle forze dell'ordine mentre stava cercando di portare a Sestri Levante 5 chili di hashish che aveva acquistato quello stesso giorno in provincia di Milano.

I provvedimenti sono scattati mercoledì mattina a conclusione di un'indagine iniziata quasi un anno fa, nell'ottobre 2023, e coordinata dai militari dell'aliquota operativa della Compagnia carabinieri di Sestri Levante, sotto il coordinamento della Procura di Genova. I carabinieri hanno utilizzato filmati degli impianti di videosorveglianza cittadini ricostruendo un'attività di spaccio soprattutto di hashish diffusa e sistematica, con una rete presente nel Tigullio e in particolare a Lavagna, Cogorno e Sestri Levante.

Le misure cautelari per spaccio, estorsione, furto in abitazione e favoreggiamento sono state eseguite dai carabinieri di Sestri Levante, Lavagna, Casarza Ligure, Santo Stefano d'Aveto e Chiavari.