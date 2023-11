Spacciatore a Caricamento, ‘pizzicato’ dalla polizia locale

Ancora controlli da parte della polizia locale in centro storico e nuove denunce.

Il personale del Gocs, gruppo operativo contrasto stupefacenti, intervenuto in piazza Caricamento ha assistito allo scambio di sostanze stupefacenti tra due uomini.

All'esito della perquisizione personale, è emerso che il pusher era uno straniero appena maggiorenne e irregolare sul territorio: è stato denunciato per spaccio e per la normativa sull'immigrazione; non è stata invece trovata droga nella sua abitazione.

Regolare il permesso di soggiorno dell'acquirente che però è stato trovato in possesso di una dose di hashish e dunque segnalato come assuntore.