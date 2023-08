Cocaina e soldi in cassaforte, arrestati due spacciatori

La droga e i soldi erano nascosti nella cassaforte. È servito l'intervento dei vigili del fuoco per aprirla e trovare il malloppo. Così i carabinieri della compagnia di Genova Centro, insieme alla polizia locale, in seguito a un'indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico, a Sampierdarena e a Bolzaneto, hanno arrestato due pusher dopo la perquisizione del loro appartamento in via

Natale Gallino.

All’interno del locale, occupato da un 40enne del Gabon e da un 20enne senegalese, entrambi con precedenti di polizia, i militari

hanno trovato e sequestrato 800 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dose pronti per la vendita, materiale per il taglio e il confezionamento e 2mila euro provenienti dell’illecita attività.

I due stranieri sono stati tratti in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e portati nel carcere di Marassi.