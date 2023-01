Spaccio e degrado urbano nel centro storico: cinque arresti e due denunce

Attività di contrasto allo spaccio, consumo di sostanze stupefacente e conseguente degrado urbano nel centro storico da parte dei carabinieri.

Dal pomeriggio di ieri, mercoledì 11 gennaio, fino a questa notte, durante uno specifico servizio coordinato, i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Genova - Centro, con l’ausilio del personale delle Stazioni Ge-Maddalena e Ge-San Teodoro e Scali, hanno tratto in arresto per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, 5 cittadini stranieri e sequestrato droga e denaro contante.

Nello specifico sono scattate le manette per un tunisino 18enne con precedenti di polizia, colto in flagranza di reato e tratto in arresto mentre cedeva hashish ad un uomo incensurato residente in Lombardia. Lo straniero, una volta bloccato e perquisito, veniva trovato in possesso di ulteriore analogo stupefacente per un totale di 10 grammi.

Durante l'attività è stata denunciata alla autorità giudiziaria, per resistenza a pubblico ufficiale, anche una 18enne italiana convivente del tunisino, che si è opposta al controllo eseguito dai militari. Denaro e stupefacente sono stati sequestrati. L’arrestato è stato processato questa mattina per direttissima.

Un giovane senegalese, inizialmente dichiaratosi ai militari minorenne ma di fatto appurato maggiorenne a seguito degli immediati accertamenti sanitari eseguiti presso una struttura ospedaliera locale, veniva arrestato in flagranza poiché sorpreso mentre cedeva cocaina ad un marocchino pregiudicato.

L’immediata perquisizione personale dell’arrestato, permetteva di rinvenire ulteriori varie dosi e la somma in contanti di 250 euro presumibile provento dell’attività di spaccio. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione

soggetto, venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro, ulteriori 25 grammi di crack, circa 100 grammi di “eroina” già suddivisa in dosi pronte alla vendita e la somma in contanti di circa 1.500 euro, proveniente dall'illecita attività di spaccio e tratte in arresto per detenzione ai fini di spaccio ulteriori tre senegalesi tra i 25 e i 35 anni, con precedenti di polizia, domiciliati all’interno dello stesso appartamento.

I quattro gli arrestati sono portati nel carcere di Genova Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria. A conclusione dell’attività, è stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere un ligure 50enne, poiché trovato in possesso di un taglierino

della lunghezza di 10 cm.

Il soggetto è stato segnalato anche amministrativamente alla locale prefettura quale assuntore di stupefacenti, perché trovato in

possesso di una modica quantità di eroina.