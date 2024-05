Spaccia droga e si finge minorenne: pusher con 110 dosi arrestato

Il gruppo operativo contrasto stupefacenti della polizia locale ha arrestato uno spacciatore di droga nella giornata di martedì 14 maggio 2024. L'uomo, originario del Senegal, è stato notato nel tardo pomeriggio in salita San Paolo, mentre vendeva una dose a un italiano.

Fermato in piazza Acquaverde, l’acquirente è stato trovato in possesso di una dose di crack. Avuta conferma della cessione di sostanza stupefacente gli agenti hanno bloccato il pusher e l'hanno portato negli uffici del comando di piazza Ortiz. Qui l’arrestato è stato trovato in possesso di 395 euro in banconote di piccolo taglio, posti sotto sequestro. Sottoposto all’esame auxologico, il soggetto è risultato essere maggiorenne pur dichiarando un’età inferiore ai 18 anni: sarà processato per direttissima.

Gli agenti hanno anche effettuato una perquisizione domiciliare, nella stanza hanno trovato 110 dosi tra crack ed eroina e 365 euro in contanti.

