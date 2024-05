Cocaina, tirapugni e un bottino da più di 20mila euro: pusher in manette

Lo hanno trovato intento a spacciare con - nella sua auto - cocaina, tirapugni e diverse migliaia di euro. Così i carabinieri di Isola del Cantone hanno arrestato un 32enne albanese, con precedenti, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari erano intenti in un controllo stradale e hanno trovato, nell'auto del giovane uomo, 18 grammi di cocaina suddivisa in 18 dosi, un tirapugni e più di 6mila euro, presunto provento dell'attività di spaccio. I carabinieri si sono poi recati nell'appartamento del 32enne dove hanno trovato altri 17.300 euro. L'arrestato è stato accompagnato nel carcere di Marassi.

Altro arresto per droga a Genova, in via del Campasso: qui i carabinieri della compagnia di Genova Centro hanno controllato un 24enne senegalese con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, trovandogli addosso 62 grammi di cocaina/crack e 120 euro in contanti, presunto provento dell'attività illecita. Inoltre è risultato essere anche destinatario di un ordine di carcerazione sempre per spaccio, a seguito del quale dovrà scontare più di tre anni di reclusione nel carcere di Marassi.