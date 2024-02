Sorpreso a spacciare, scaglia una bottiglia contro la polizia locale e attacca gli agenti

Ha tentato di fuggire dopo aver venduto una dose di crack e, quando la polizia locale lo ha raggiunto, ha reagito con violenza scagliando bottiglie e spintonando gli agenti, ed è stato arrestato.

È successo domenica nel centro storico: gli agenti del Gocs (Gruppo operativo contrasto stupefacenti) stavano pedinando un cittadino extracomunitario, volto già noto per i precedenti per droga, molto attivo tra gli spacciatori di zona. Fino a quando hanno deciso di entrare in azione vedendolo vendere una dose di crack - circa mezzo grammo - a un altro straniero che, una volta fermato, ha confermato l'acquisto.

Nel frattempo, altri agenti della pattuglia hanno seguito il pusher che, una volta raggiunto, ha reagito in modo violento prima scagliando una bottiglia contro gli agenti, poi opponendo resistenza con forza nel tentativo di fuggire.

Ma non c'è stato niente da fare e l'uomo è stato arrestato e accompagnato presso gli uffici di piazza Ortiz. Durante la perquisizione gli sono stati trovati in tasca 91,50 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. L’uomo era stato già arrestato due volte per detenzione ai fini di spaccio e aveva scontato un periodo di pena nel carcere di Marassi. Per lui è stata disposta la custodia presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per questa mattina.

Con quest’ultimo episodio, gli arresti per droga della polizia locale da inizio anno sono stati circa 20.