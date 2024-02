"Beccato" a vendere crack nel centro storico: arrestato

Ha venduto crack sotto gli occhi della polizia locale, per questo ieri, giovedì 8 febbraio, un 29enne senegalese è stato arrestato dalla polizia locale per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

È successo in zona Pré: nell'ambito di un'operazione dedicata al contrasto dello spaccio e consumo di stupefacenti rivolta al centro storico, il gruppo Gocs Utc-Ncs ha osservato l’uomo mentre vendeva, in due distinte occasioni, alcune dosi di crack, in entrambi i casi ad acquirenti italiani.

Il 29enne è stato fermato e arrestato: sottoposto a perquisizione, inoltre, è stato trovato in possesso di 580 euro, provento dello spaccio.

Per quanto riguarda i clienti, il primo è riuscito a far perdere le sue tracce, mentre il secondo e il terzo sono stati seguiti dalle pattuglie: a entrambi è stata contestata la detenzione per uso personale.