Boss della droga in fuga con passaporto falso arrestato in autostrada

La polizia locale ha arrestato un boss della droga che stava escogitando la sua fuga. Lo riporta il SecoloXIX.

Passaporto francese clonato, biglietto aereo da Milano per il Senegal e un'auto pronta sotto casa per scappare da Pontedecimo. Il piano del 27enne del Gabon agli arresti domiciliare con braccialetto elettronico per detenzione di droga perché ritenuto dai carabinieri un elemento di spicco dei clan senegalesi, è finito però a Bolzaneto mentre cercava di raggiungere l'autostrada.

Durante un controllo di routine gli agenti della polizia locale si sono accorti del suo nervosismo e hanno fatto due più due: era l'uomo ricercato dai carabinieri.

Polizia locale e carabinieri hanno aperto un'inchiesta per evasione e sequestrato tutta la documentazione trovata nell'auto del super pusher. Nel mirino della procura almeno cinque persone forse appartenenti a un clan di senegalesi che controllano lo spaccio nel centro storico.