In tasca aveva eroina e cocaina pronte per la vendita: arrestato

È stato trovato con eroina, cocaina e denaro, il pusher arrestato in vico Largo dai carabinieri della Maddalena.

Il giovane uomo, un 26enne di origini senegalesi, è stato sottoposto a un controllo nel centro storico ma ha opposto resistenza ai militari e ha cercato di aggredirli. È quindi stato bloccato al termine di una colluttazione.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 11 dosi di eroina, 3 di cocaina e denaro in contanti provento con tutta probabilità dello spaccio. Droga e soldi sono stati sequestrati, mentre il 26enne è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima.

A Rapallo invece è stato denunciato un 22enne tunisino per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti: durante un controllo, ieri notte, è stato trovato in possesso di 5,40 grammi di hashish. La perquisizione domiciliare ha portato anche al ritrovamento del materiale per il confezionamento della droga, un bilancino e duemila euro in contanti. Tutto sequestrato.

Per arrestato e denunciato è fatta salva la presunzione di innocenza.