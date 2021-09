Vede una volante e scappa nel bagno del bar a buttare la droga, arrestato

Seduto a una fermata del bus in via Piacenza in val Bisagno, alla vista della volante in transito si è alzato, dirigendosi repentinamente verso un bar. È successo intorno alle 20 di venerdì 10 settembre 2021. Gli agenti hanno intimato al giovane di fermarsi, ma lui ha cominciato a correre, rifugiandosi nella toilette della caffetteria.

I poliziotti, subito sopraggiunti, sono riusciti ad accedere ai bagni, trovando il ragazzo intento a gettare qualcosa nel water, ma il loro tentativo di fermarlo è stato respinto con calci, pugni e gomitate.

Quando finalmente il 18enne, originario del Gabon, è stato bloccato, si è potuto constatare che aveva con sé 3,70 grammi di crack, suddivisi in dosi, e 80 euro, probabile provento dell'illecita attività. Il pusher è stato condotto nel carcere di Marassi.