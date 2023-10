Nasconde droga e coltello da 30 cm su un davanzale: pusher 'beccato' dalla locale

Ha cercato di nascondere su un davanzale un sacco con dentro droga e un coltello lungo più di 30 centimetri, ma l'operazione non è riuscita e il pusher è stato "beccato" e arrestato dalla polizia locale.

Gli agenti del Gocs (Gruppo operativo contrasto stupefacenti), mentre erano impegnati in un controllo sul territorio, hanno visto la scena in vico della Torre di San Luca domenica sera: lo spacciatore, di nazionalità senegalese, vistosi scoperto, ha cercato di scappare ma è stato bloccato dalla polizia locale.

Una volta portato in centrale per la perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di cocaina, hashish e marijuana, più la somma di duecento euro in contanti.

Il coltello - lungo per l'esattezza 32,5 centimetri di cui 21 di lama - è stato sequestrato e classificato come aggravante per porto d'armi abusivo, poiché di dimensioni inadeguate per tagliare la droga.

La polizia locale ha perquisito anche l'abitazione dell'uomo, al Righi, trovando altra droga e materiale per la preparazione e il taglio delle dosi da rivendere.

Il pusher, già noto alle forze dell'ordine e arrestato dalla polizia giudiziaria a settembre, è stato nuovamente arrestato e portato nel carcere di Marassi in attesa di convalida del Gip.