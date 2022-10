“Negozio della droga” in casa, con consegne in monopattino: 27enne in carcere

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 27enne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fatto è successo in via Rayper, dove gli agenti della sezione investigativa del commissariato di Prè, a seguito di indagine, hanno scoperto che il giovane aveva adibito il suo appartamento come un vero e proprio “negozio della droga” con consegne a domicilio che effettuava con un monopattino.

Lunedì pomeriggio l’epilogo: i poliziotti sono entrati nell’abitazione trovando il pusher in possesso di circa 50 grammi di cocaina, di un bilancino di precisione e della somma di 1160 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Successivamente gli agenti hanno esteso la perquisizione anche in un'altra abitazione, sempre intestata all’arrestato, trovando anche lì 0,70 grammi della medesima sostanza e circa 2 grammi di hashish.

Il 27enne è stato accompagnato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.