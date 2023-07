Sorpreso a vendere mezzo grammo di droga, arrestato

I carabinieri del nucleo operativo di Genova Centro, durante un servizio per il controllo del centro storico, hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne gabonese, già noto alle forze di polizia.

Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva 0,50 grammi di cocaina/crack a un 39enne ecuadoriano in cambio di 15 euro. Nel corso della successiva perquisizione personale, lo spacciatore è stato trovato in possesso di 140 euro in contanti.

Dopo le formalità di rito il 28enne è stato trasferito presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo.