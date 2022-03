Spaccia cocaina vicino alla discoteca: "I giovani si devono pur divertire"

"I giovani si devono pur divertire". Così un 34enne spacciatore di cocaina ha giustificato la sua presenza nei pressi di una discoteca di Sampierdarena, frequentata per lo più da giovanissimi

Intorno alle 3.20 di giovedì 17 marzo i poliziotti della volante Cornigliano, in transito in via Pacinotti, hanno notato un uomo mostrare un involucro a una ragazza nei pressi del locale, sito in vico Alberto di Bozzolo, nei pressi di largo Jurse, in passato oggetto di provvedimenti di chiusura, disposti dal questore.

Gli operatori prontamente hanno invertito la marcia e fermato il soggetto. Il 34enne è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e 220 euro, presumibilmente provento di spaccio. L'uomo è stato denunciato per detenzione sostanza stupefacente.

Nelle ultime ore la polizia ha arrestato, sempre per questioni di droga, un uomo e ne ha denunciato un altro.