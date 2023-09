Colto sul fatto mentre spaccia cocaina, arrestato

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato un controllo straordinario nel territorio del centro storico: sono state fermate e controllate circa 100 persone.

Nel corso dell’attivita? e? stato identificato un genovese 60enne destinatario di un provvedimento emesso dal Tribunale di Genova: l’arrestato e? stato condannato definitivamente per i reati di evasione e minacce aggravate e dovra? scontare una pena di due anni e otto mesi presso il carcere di Marassi.

I carabinieri della stazione di Maddalena hanno poi denunciato a piede libero per evasione un 30enne gambiano poiche?, sottoposto agli arresti domiciliari, veniva fermato in via Pre? senza permesso.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova-Centro hanno infine arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un nigeriano di 35 anni, pregiudicato. L'uomo e? stato sorpreso in vico Inferiore del Roso mentre cedeva una dose di cocaina a un 60 enne genovese. Dopo averlo osservato per un po', i militari sono intervenuti e hanno colto sul fatto il pusher all’atto della cessione. Nel corso della perquisizione l’uomo e? stato trovato in possesso di 30 euro in contanti provento dell’attivita? di spaccio. Dopo le formalita? di rito l’arrestato sara? processato con rito direttissimo.