Notte di furti, spaccata in un bar. In un open shop rubati 400 euro in monete

La polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili di tre furti commessi nelle ultime ore a Genova.

Intorno alle ore 20 di martedì 30 aprile 2024 il proprietario di un'automobile posteggiata in via Invrea ha trovato il finestrino anteriore sfondato e ha constatato che i ladri avevano portato via alcuni oggetti dall'abitacolo, tra cui un paio di cuffie bluetooth.

Nella notte, invece, ignoti hanno sfondato la vetrata di un bar rubando il fondo cassa di circa 150 euro in via Smirne. All'alba del primo maggio, infine, gli agenti sono intervenuti in via Cornigliano dove qualcuno aveva forzato un distributore automatico all'interno di un 'open shop' rubando circa 400 euro di monete. In tutti e tre è casi è intervenuta la scientifica avviando i necessari accertamenti, anche con la visione di eventuali telecamere.

