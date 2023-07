Inseguono bus e spaccano i vetri, poi un passeggero si ferisce con un rasoio

Ennesimo weekend "nero" sulle linee bus Amt, nelle serate di venerdì e sabato: per questo e per altre ragioni che fa presente da tempo, la sigla sindacale Ugl ha deciso di indire uno sciopero.

Sabato, verso le 23, un autobus fuori servizio (e che dunque non caricava passeggeri) è stato inseguito da due ragazzi in via Bobbio. I giovani hanno raggiunto il mezzo a un semaforo e hanno mandato in frantumi i vetri della porta posteriore per farsi aprire.

Venerdì, invece, sempre di sera, un passeggero si è tagliato con un rasoio: sul posto le autorità che, nello zaino, gli hanno trovato varie armi da taglio.

"E a Caricamento, non più tardi di venerdì notte, si registrano altri due accoltellamenti - dice Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna -. Non riteniamo che i dipendenti Amt siano necessariamente tutelati, così come i passeggeri, servono soluzioni urgenti. Ogni giorno ci sono circa 160 macchine ferme nelle rimesse su un totale di circa 600, non è un buon segno. Ugl venerdì ha incontrato i vertici aziendali ma non è soddisfatta, dunque andremo avanti verso lo sciopero. Con tutto il rispetto, ma non possiamo tollerare che si lavori in queste condizioni".

Tra i motivi di questa decisione, dal malfunzionamento dell'aria condizionata alla sicurezza: "È necessario incrementare l'organico per avere più personale in ogni deposito, affinché si provveda a una puntuale e costante manutenzione degli impianti. E poi manca l'attenzione opportuna per scongiurare atti violenti sugli autobus e rivedere i tempi di percorrenza di molte linee. Il lavoro del tranviere è stressante e, per tutte le responsabilità che ci sono, gli stipendi sono inadeguati".