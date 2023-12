Spacca i finestrini a gomitate, poi va a comprare i 'gratta e vinci' con i bancomat rubati sulle auto

Spaccava i finestrini delle auto a gomitate per rubare all'interno, il 35enne arrestato dai carabinieri a Pra' e trovato con due bancomat intestati ad altre persone. Durante i controlli è anche emerso che l'uomo aveva occupato abusivamente un alloggio popolare in via Due dicembre 1944.

Il 35enne, E. B., italiano, volto già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, aveva rotto i finestrini di decine di auto parcheggiate fuori dalla stazione ferroviaria di Pra'. Alcuni militari in borghese, durante le indagini per individuare proprio il responsabile di questi furti, lo hanno seguito fino a quando l'uomo è entrato in una tabaccheria comprando, con uno dei bancomat rubati su un mezzo, alcuni biglietti del "gratta e vinci".

Combinazione, il giorno prima, un cittadino di 31 anni aveva denunciato proprio un furto all'interno della propria auto, da cui era stato rubato il suo bancomat.

Grazie alla ricostruzione dei carabinieri, agli appostamenti e alla visione delle immagini di videosorveglianza della tabaccheria, si è riusciti a risalire al responsabile che è stato dunque arrestato per furto, indebito utilizzo di carte di pagamento, ricettazione e occupazione abusiva di alloggio popolare.