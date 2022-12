Vede la polizia e dà di matto: testate all'auto incitando i passanti: "Riprendetemi"

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia in via di Sottoripa poco prima delle ore 15 di sabato 3 dicembre 2022. Completamente ubriaco ha cominciato a urlare contro i poliziotti impegnati in un servizio a piedi nel centro storico genovese. Tra insulti e frasi sconnesse ha dichiarato di aver perso lo smartphone.

Gli agenti si sono avvicinati e hanno constatato l'evidente stato di forte alterazione alcolica, a questo punto il 47enne ha cercato lo scontro utilizzando espressioni ingiuriose e vere e proprie minacce. Alla richiesta di esibire i documenti questi ha risposto con fare provocatorio sostenendo di averli smarriti. A seguito della reiterata condotta criminosa gli agenti hanno quindi deciso di condurlo in Questura per denunciarlo, ma alla richiesta di salire sulla volante l’uomo ha iniziato a tirare testate sulla portiera invitando i passanti a riprendere l’accaduto.

Nonostante le continue resistenze i poliziotti sono riusciti a metterlo in auto e a portarlo in Questura dove l'autorità giudiziaria ha disposto il processo per direttissima. Sono contestati i reati di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.