Sottoripa, installate le nuove telecamere di sicurezza

Sono state installate tutte le telecamere del progetto di riqualificazione di Sottoripa. Sono 22 di cui 5 multiottiche. Una di queste è fornita anche di "Ptz" (Pan, Tilt, Zoom) brandeggiabile che consente l'ingrandimento da remoto dell'immagine ripresa.

In totale sono 37 gli obiettivi che si vanno a sommare alle 9 telecamere già installate il 20 luglio 2019. Tre delle telecamere multiottiche e la "Ptz" puntano su piazza Caricamento dove è anche stata installata la colonnina Sos che sarà direttamente collegata alla Centrale Operativa della Polizia Municipale.

Per quanto riguarda i lavori di recupero di Sottoripa, la Cooperativa Maris, incaricata da Amiu, ha completato la fase 1, consistente nel ripristino del contesto (ripresa coloritura, sostituzione griglie rotte). La partenza della fase 2 è stata rallentata dalla sospensione delle riunioni di condominio dei palazzi che si affacciano sulla strada, con i cui proprietari è stata svolta tutta l'operazione. L'intervento gode anche di finanziamenti ministeriali. Amiu incaricherà per la fase 2 la Cooperativa Maris in modo da avviare in fretta anche questi lavori che saranno poi fatturati in quota parte ai diversi condomini.