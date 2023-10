Denunciati dalla polizia locale due minori con la cocaina nascosta nei calzini

Fermano uno spacciatore in Sottoripa e ne trovano altri sei in un appartamento, occupato abusivamente, a Rivarolo. La scorsa notte la polizia locale hanno arrestato uno straniero nord africano per spaccio e denunciato, per gli stessi reati, un minore e due uomini tutti irregolari sul territorio.

Gli agenti del Gocs - Gruppo operativo contrasto stupefacenti - nell’ambito dei controlli nel centro storico hanno riconosciuto un uomo che circa due settimane fa era fuggito, in possesso di droga, da un controllo di polizia verso cui aveva anche opposto resistenza.

Questa volta gli operatori sono riusciti a fermarlo e lo hanno trovato in tasca circa 40 grammi di hashish. Il controllo è proseguito nel suo domicilio che è risultato un appartamento probabilmente occupato abusivamente a Rivarolo. All'interno sono stati identificati sei uomini nordafricani, tutti irregolari sul territorio.

All’interno della casa gli agenti hanno sequestrato un bilancino digitale di precisione e un pugnale a doppia lama. Un giovanissimo è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina nascoste nei calzini ed è stato, duneuq, denunciato così come un altro uomo con dell'hashish. Tra i residenti anche un nordafricano già arrestato la scorsa settimana e gravato dal divieto di dimora in Liguria.

Tutti sono stati giudicati per direttissima.