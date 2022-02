Minaccia un passante con una spranga: "Dammi tutti i soldi"

Ha minacciato un passante con una spranga in via di Sottoripa a Caricamento per farsi consegnare del denaro per poi scappare.

Provvidenziale l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile che, la notte scorsa, sono intervenuti sul posto in seguito alla richiesta di aiuto, bloccando e denunciando per rapina impropria un uomo di 40 anni originario della Puglia.

L'uomo, armato di una spranga di ferro, era riuscito a farsi consegnare i soldi per poi dileguarsi nei vicoli del centro storico, i militari lo hanno raggiunto e bloccato poco dopo.