Anziano spinto a terra e rapinato di 400 euro

Due genovesi di 36 e 44 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati dai carabinieri per aver cercato di rapinare un anziano in via Sottoripa.

La scorsa notte i due, un uomo di 36 anni e una donna di 44, hanno spintonato e fatto cadere a terra un anziano al quale hanno sottratto la somma di 400 euro cercando poi di scappare. Una guardia giurata li ha fermati insieme ai carabinieri intervenuti sul posto.

I due sono anche stati sanzionati amministrativamente, poiché si trovavano in zona soggetta a limitazioni violando le prescrizioni delle misure di contenimento dell'epidemia covid.