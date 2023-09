Ritrovo di persone pregiudicate e pericolose, licenza sospesa per un bar

Ritrovo abituale di persone pregiudicate e pericolose per la sicurezza pubblica. Con questa motivazione il questore di Genova ha sospeso la licenza ad un locale del centro storico.

Il capo della questura ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, la sospensione per 10 giorni della licenza d’esercizio intestata al gestore del bar Marco, in via di Sottoripa 69 rosso.

Il provvedimento emesso nei riguardi del bar, già raggiunto da analoga misura a febbraio 2020, è scattato dopo numerosi controlli svolti dai militari dell’arma dei carabinieri nel corso dell’estate, i cui esiti sono stati segnalati all’autorità di pubblica sicurezza. Dalle relazioni è emerso, appunto, come l’esercizio fosse divenuto ritrovo abituale di persone pregiudicate e pericolose per la sicurezza pubblica.

Il locale infatti, anche in ragione della inadeguata attenzione e vigilanza del titolare, è risultato punto di incontro di soggetti dediti ad attività illecite.