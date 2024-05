Agitato durante il controllo, sotto la cintura hashish

Nel corso della notte tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio 2024 i carabinieri hanno denunciato un senegalese di 36 anni, già noto per specifici precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio.

Fermato per un controllo da una pattuglia appiedata in via di Sottoripa, ha subito mostrato un'eccessiva agitazione, tentando anche la fuga.

Subito bloccato e sottoposto a perquisizione personale, addosso al 35enne sono state rinvenute varie dosi di hashish nascoste sotto la cintura, nonché denaro contante, probabile provento di precedenti cessioni.