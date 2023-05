A spasso in Sottoripa con un etto di hashish, arrestato

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato un servizio di controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati nell'ambito della provincia, identificando circa 130 persone e controllando una cinquantina di veicoli.

Nel corso dell'attività sono stati due gli arresti e cinque le denunce. In manette un 50enne genovese, con pregiudizi di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti. Fermato per un controllo in via di Sottoripa, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish.

Stessa sorte anche per un 20enne bulgaro, a seguito della sostituzione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, dovuta dalle numerose violazioni. Il giovane deve scontare una pena di oltre due anni di reclusione per i reati di rapina ed estorsione, commessi tra il 2019 e 2021.