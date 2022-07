Vende droga ai turisti, 21enne in manette

Stava parlando con due turisti, ma alla vista della pattuglia appiedata della polizia di Stato, si è allontanato frettolosamente, allertando gli agenti, che hanno subito deciso di intervenire e identificare il ragazzo. È successo intorno alle 21.30 di domenica 10 luglio in via di Sottoripa.

Il 21enne, incalzato dagli agenti allertati dal forte odore di cannabis proveniente dai suoi indumenti, si è subito reso conto di non avere via di fuga ed ha dichiarato di essere in possesso di hashish.

Il giovane, agitato e poco collaborativo, è stato accompagnato in questura e a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di una seconda dose di hashish per un sequestro totale di 51 grammi di sostanza. Arrestato per il reato di spaccio, in mattinata la direttissima.