Dice di essere sieropositivo e sputa a due agenti

Nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio 2020, intorno alle 16.15, gli agenti del reparto Sicurezza Urbana della polizia locale hanno trovato in via di Sottoripa un cittadino italiano di 51 anni, in evidente stato di ebbrezza, che stava consumando una birra. L'uomo ha minacciato e insultato il personale, opponendo una forte resistenza, cercando di allontanarsi.

Per tentare di fuggire, ha anche sbattuto con violenza uno degli agenti contro il muro e ha cominciato a sputare, colpendo due operatori del reparto. Si è dichiarato, poi, sieropositivo. Gli agenti sono riusciti a fatica a contenerlo.

Il cinquantunenne è stato arrestato e denunciato e sanzionato per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità, ubriachezza manifesta e porto di oggetti atti a offendere, perché è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Questa mattina è stato giudicato per direttissima.