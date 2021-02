Usa un tombino per forzare la porta di un furgone, arrestato

Ha tentato di rompere con un tombino di ferro il lucchetto posto a chiusura della portiera di un furgone Fiat Scudo, di proprietà di un senegalese, regolarmente parcheggiato in via di Sottoripa.

Per questo un tentenne di origini algerine, gravato da numerosi pregiudizi di polizia, irregolare e con l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per tentato furto aggravato da un maresciallo tirocinante della scuola allievi di Firenze presso la stazione carabinieri di San Teodoro e Scali, libero dal servizio, in collaborazione con un'autoradio del Nucleo Radiomobile.

L'episodio è avvenuto nella notte fra lunedì 22 e martedì 23 febbraio 2021. Il trentenne è stato processato con rito direttissimo.