"Ero stanco di stare a casa e sono uscito per qualche birra", arrestato per evasione

Gli agenti del commissariato Centro, durante il regolare controllo del territorio, nella serata di domenica 7 novembre 2021 hanno deciso di effettuare un giro a piedi nel cuore dei vicoli genovesi. Durante il servizio gli agenti, in via di Sottoripa, hanno notato un 40enne, con una birra in mano, agitarsi alla vista delle divise.

Gli operatori a quel punto, per vederci chiaro, hanno fermato l'uomo, scoprendo che è sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso una cooperativa sociale di via san Donato dalla quale può assentarsi esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12.

L'evaso ha cercato di giustificare la sua presenza in via di Sottoripa, luogo ben lontano dal domicilio di detenzione e fuori dall'orario consentito, ammettendo di essere stanco di stare chiuso in casa e di essersi recato in quella via per bere qualche birra.

Il 40enne di origini marocchine, con svariati precedenti di polizia, è stato arrestato per il reato di evasione e processato per direttissima questa mattina.