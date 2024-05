Negoziante minacciato di morte da 4 giovaninissimi per un iPhone rubato

Brutta avventura per un commerciante di via di Sottoripa. Per sua fortuna la polizia si è fatta trovare pronta, arrestando quattro giovani, due dei quali minori, per il reato di tentata estorsione in concorso tra loro, denunciandone uno anche per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alla mattina di martedì 7 maggio scorso, quando uno dei quattro giovani si è presentato presso un negozio di via Sottoripa, richiedendo all'esercente la cortesia di ricaricare il proprio iPhone 12 per qualche ora.

Alla risposta affermativa il ragazzo ha consegnato il dispositivo e si è allontanato per poi ripresentarsi in tarda serata per riprenderlo, non sapendo che nel frattempo alcuni poliziotti, avendone il legittimo proprietario denunciato il furto, lo avevano geolocalizzato e se l'erano fatto consegnare dal commerciante.

In quel frangente il giovane si è allontanato senza lamentele per poi ritornare mercoledì pomeriggio accompagnato dagli altri tre e, con fare aggressivo, minacciare di morte l'esercente, spintonandolo a più riprese, intimandogli la riconsegna del cellulare.

Quando gli agenti sono intervenuti, i quattro erano ancora nel negozio intenti a spaventare l'uomo. Anche nei confronti degli operatori i ragazzi hanno mantenuto un atteggiamento aggressivo e violento, tanto da causare a uno di loro ferite giudicate guaribili in tre giorni. I quattro sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.