Sottopasso di via Cavallotti abbandonato al degrado tra infiltrazioni e sporcizia

Infiltrazioni dal soffitto (scrostato), cancelli pericolanti e corrosi dalla ruggine, muri sporchi e imbrattati e puzza: sono solo alcuni dei problemi del sottopasso pedonale che collega via Cavallotti e via Caprera, abbandonato da molto tempo al degrado, e il caso è finito in consiglio comunale. Aster è stata incaricata di procedere con un progetto di riqualificazione, ma le tempistiche sono ancora incerte. Si tratta di una situazione che si trascina da molto tempo, i disegni realizzati dagli studenti molti anni fa per riqualificare il sottopasso sono ormai un lontano ricordo, scrostati e coperti da scritte e graffiti osceni, per non parlare delle condizioni del soffitto. Recentemente il degrado nel sottopasso era stato anche al centro dei 'mugugni' di alcuni residenti sul gruppo AlbarOnline e successivamente, a metà maggio, era andata in scena una pulizia della pavimentazione e dei muri, rimane però una situazione desolante perché il sottopasso avrebbe bisogno di una completa opera di restyling.

VIDEO | Viaggio nel degrado: il sottopasso di via Cavallotti

A puntare il dito sulle condizioni del sottopassaggio, il consigliere Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione che sottolinea anche come i cittadini abbiano provato a rivolgersi al Comune: "Le segnalazioni mi sono arrivate da diversi cittadini e le riporto per far sì che gli uffici provvedano. Sottolineo che i cittadini si sono rivolti a noi dopo aver utilizzato il servizio SegnalaCi che però non ha sortito effetti, anzi è stato risposto che si sarebbe proceduto con verifiche per sistemare i danni, ma nulla è successo".

A rispondere, l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente che ha confermato l'esistenza del problema: "Abbiamo interessato gli uffici che effettivamente hanno rilevato che ci sono danneggiamenti, materiale abbandonato dai cittadini e in generale una situazione frutto di comportamenti poco civili. La maggiore criticità sono le infiltrazioni nel sottopasso che provengono dalla volta del sottopasso. Abbiamo quindi proceduto a ispezioni per capire se c'erano fogne o acquedotti che perdevano, sono stati messi gli appositi coloranti e abbiamo capito che le infiltrazioni non provengono da sottoutenze bensì dall'impermeabilizzazione del sottopasso che si è ammalorata".

Qual è la soluzione? "Aster - continua Avvenente - è stata incaricata di fare un progetto di riqualificazione, ci sta lavorando. Appena avrà consegnato il progetto individueremo le risorse per attuarlo. Mi rendo disponibile a compiere un sopralluogo e a sollecitare l'azienda per avere contezza del cronoprogramma dell'intervento utile a ripristinare il decoro e il recupero del sottopasso".

Crucioli si è detto soddisfatto della risposta, rendendosi disponibile a essere coinvolto nelle sollecitazioni ad Aster e a fare sopralluoghi insieme all'assessore.