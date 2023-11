Multe senza pugno duro fuori dallo stadio, "motivi di ordine pubblico"

In Bassa Val Bisagno si è svolta mercoledì 8 novembre 2023 una seduta della commissione seconda del Municipio avente come ordine del giorno le problematiche relative alla sicurezza sul territorio (a questo link il nostro approfondimento sul tema, tra allarme dei commercianti e risposte del Comune), ma anche la situazione relativa allo stadio Luigi Ferraris, tra sosta selvaggia, multe, viabilità e l'abbandono di bottiglie di vetro nella zona in occasione delle partite. L'assessore comunale alla sicurezza Sergio Gambino ha risposto alle domande di consiglieri e commercianti presenti insieme a due funzionari della polizia locale, il comandante Luca Falco dell'unità territoriale Val Bisagno e il comandante Roberto Forni del distretto 3 che riguarda il territorio della Bassa Val Bisagno.

Sosta selvaggia allo stadio, i numeri delle multe

La polizia locale ha spiegato che la gestione complessiva è in mano all'autorità di pubblica sicurezza che si trova a dover gestire eventi con 30mila persone in uno spazio ristretto. Per quello che riguarda la Locale vengono messi in campo circa 25 agenti per ogni partita di calcio, che si occupano soprattutto dei controlli relativi a viabilità e sosta. Da inizio 2023, secondo i dati forniti, sono scattate 1.780 multe durante gli incontri di Sampdoria e Genoa, 534 delle quali dall'inizio dell'attuale campionato, da metà agosto a fine ottobre. Tante, ma non tantissime, se si pensa al numero di persone che partecipano ai match. È quindi emerso un delicato equilibrio tra le esigenze di pubblica sicurezza e quelle relative alle 'esigenze' di sosta di coloro che si recano allo stadio in scooter o in auto. Secondo quanto spiegato dai funzionari l'attività sanzionatoria viene fatta sotto traccia, non viene lasciato il preavviso sui veicoli, per evitare che gli animi possano scaldarsi in uno scenario già complesso sul fronte della pubblica sicurezza, ogni contrasto va quindi evitato.

"Bisogna incentivare il trasporto pubblico, situazione fuori controllo"

Una situazione che però, come segnala il consigliere di Genova Civica Enrico Sergio Davico, sembra andare fuori controllo: "Quando passo da Marassi in occasione delle partite - spiega in aula - trovo mezzi di ogni tipo in ogni angolo della strada, aiuole, marciapiedi e strisce pedonali. Quello che vorrei capire è se non si possa intervenire in maniera preventiva per evitare che si possa presentare una situazione del genere. Penso che bisognerebbe incentivare il trasporto pubblico e trovare soluzioni alternative per evitare che le persone vadano allo stadio con i mezzi privati". Anche Sophia Mariano (Vince Genova-Bucci sindaco) ha raccolto alcune segnalazioni di cittadini e cittadine che, in occasione delle partite di calcio, hanno difficoltà a spostarsi per Marassi camminando sui marciapiedi o con carrozzine per bambini a causa della sosta selvaggia.

Gambino: "Prudenza per motivi di pubblica sicurezza, ma le multe vengono fatte"

L'assessore comunale Sergio Gambino ha replicato: "Noi rispondiamo alle direttive del questore. Come polizia locale non possiamo far trovare 700 multe a quelli che escono dallo stadio, perché si potrebbero rischiare disordini. Viene quindi consigliata una certa prudenza sull'attività sanzionatoria e tra l'altro non avremmo nemmeno i numeri, servirebbero un centinaio di agenti per un'azione più risolutiva. Proviamo quindi a fare il possibile, sanzionando quelli che parcheggiano veramente male, ostruiscono i passaggi per i disabili, gli ingressi delle attività commerciali, le auto e le moto palesemente abbandonate in strada. Su questi fenomeni garantisco che l'attività svolta è puntuale da parte della polizia locale".

Boom di abbonati al Genoa, tagliati 180 posti moto

Il comandante Falco ha poi spiegato che quest'anno, in virtù del numero considerevole degli abbonamenti del Genoa (27.777), sono stati tagliati alcuni posteggi e sono cambiate alcune dinamiche della gestione degli incontri, su richiesta del questore. Sono stati quindi soppressi circa 180 posteggi per le moto tra via Monnet e il lato del carcere vicino alla Gradinata Nord. Questo ha creato ulteriori problemi agli agenti che devono spiegare ai tifosi che non possono più posteggiare nel solito posto, magari utilizzato da tantissimi anni. Questo problema non riguarda invece gli incontri casalinghi della Sampdoria.

Davico: "Non possiamo essere ostaggio della massa"

Risposte che non hanno convinto il consigliere Davico, che ha replicato in aula: "Capisco il comportamento cautelativo per non stuzzicare disordini in zona stadio, ma le parole dell'assessore confermato che siamo ostaggio di una massa di persone e che non si può quindi intervenire in questo senso. Capisco il discorso del mancato avviso sul mezzo se non si può fare in altro modo, ma segnalo che chiunque vada quotidianamente a lavorare e posteggi l'auto fuori dalle righe viene giustamente multato. Qui si dice che il sanzionamento invece riguarda solo quelli che davvero mettono a repentaglio la sicurezza, mentre in altri casi c'è più tolleranza. Proviamo ad aumentare i bus, a creare incentivi per trasporto pubblico e taxi, in questo modo sarebbe agevolato anche il lavoro di controllo della polizia locale, con un minore afflusso di mezzi nella zona di Marassi in occasione delle partite".

Gambino: "Con quattro assi e skymetro le cose cambieranno"

Chiude la contro replica dell'assessore Gambino: "Non siamo prigionieri di qualcuno. Da inizio campionato, come detto, sono scattate 534 multe, che non è zero. Queste riguardano i posti per i residenti occupati illegalmente, poi si aggiungono quelle per intralcio e di altra natura che sono difficili da aggregare e vanno sommate al dato. Forse andrebbero fatte mille sanzioni, ma ho già spiegato i motivi, ma ripeto che l'attività sanzionatoria esiste, e lo dimostrano i dati. Per quello che riguarda il futuro noi crediamo che con quattro assi e skymetro la situazione potrà migliorare, sono previste una fermata poco prima e una poco dopo lo stadio, abbiamo al vaglio anche l'ipotesi si partenze diversificate per evitare l'incrocio tra tifosi di casa e ospiti".