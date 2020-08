Allarme al porto di Genova per sospetto caso di Covid-19 su un traghetto

È allarme al porto di Genova dove è stato riscontrato un sospetto caso di Covid-19 sul traghetto Majestic (compagnia Gnv) arrivato da Barcellona e attraccato sabato mattina nel capoluogo ligure.

Il traghetto doveva attraccare alle 7, ma è rimasto circa due ore in rada in attesa di istruzioni, e alla fine i circa 470 passeggeri sono rimasti a bordo per oltre 5 ore in più. Alle 12,30 è arrivato infine il via libera allo sbarco.

Secondo le prime informazioni pervenute, un marittimo ha riscontrato sintomi riconducibili al coronavirus ed è stato sottoposto a tampone, di cui si è in attesa per l'esito.

La Spagna - da cui proviene il traghetto - è uno dei Paesi per cui è obbligatorio il tampone al rientro in Italia

La Majestic è una nave traghetto della società marittima Grandi Navi Veloci, costruita nel 1992 nei cantieri Nuovi Cantieri Apuania. Dispone di arredi e servizi simili a quelli delle navi da crociera e 360 cabine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nave è attualmente in servizio sulle rotte Genova-Barcellona-Tanger Med alternata alla Sete-Tanger Med, dopo un breve periodo (Novembre 2017) in servizio sulla Genova - Tunisi.